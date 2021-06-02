Bolu'ya haziran karı
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Bolu'ya haziran karı

Bolu'ya haziran karı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'ya 2 Haziran'da kar yağarken, yeşil alanlar ve araçların üzeri, bembeyaz oldu.

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'ya 2 Haziran'da kar yağarken, yeşil alanlar ve araçların üzeri, bembeyaz oldu. 

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'da, haziran ayında kar yağışı etkili oldu. 2 bin 200 rakımlı kayak merkezine sabah saatlerinde kar yağdı. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde yeşil alanlar, beyaza büründü. Kayak merkezindeki otellerde çalışanların araçlarının üzeri de bembeyaz oldu. Yağış, kısa süre etkili olurken, öğle saatlerinde de karlar eridi.


Bolu'ya haziran karı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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