Bolu'ya Haziran ayında kar yağdı
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Bolu'ya Haziran ayında kar yağdı

Bolu'ya Haziran ayında kar yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'ne sabah saatlerinde kar yağdı.

Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'ne sabah saatlerinde kar yağdı.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden olan ve 2 bin 200 rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkez'inde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfır derecenin altına kadar düştü. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde kayak merkezinde kar yağışı başladı.

Etkili olan kar yağışıyla birlikte kayak merkezindeki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte kayak merkezindeki karlar kısa sürede eridi.

(Faruk Çidem/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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