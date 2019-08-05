Bolu'ya gelin gelmek için 6 bin 168 kilometre kat etti

Bolu'da yaşayan Serhat Süngü, dil öğrenmek için 2 yıl önce gittiği Çin'de tanıştığı Ji Wang ile dünya evine girdi.

Serhat Süngü, üniversiteyi bitirdikten sonra dil öğrenmek için Çin'e gitti.

Süngü, Çin'de tanıştığı Ji Wang (24) ile bir yıl süren birlikteliklerinin ardından evlenmeye karar verdi.

Bolu Belediyesi evlendirme birimine müracaat eden Süngü ve Ji Wang, düzenlenen törenle hayatını birleştirdi. Nikah memuru evlilik cüzdanını Çinli geline teslim ederken, damada da Türk bayrağı ve Kur-an'ı Kerim verdi.

Nikah töreninin ardından yeni evli çift, Karaçayır Mahallesi'ndeki düğün salonunda dans etti ve çifte telli oynadı.

Serhat Süngü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2 yıl önce, üniversiteden mezun olduktan sonra dil öğrenmek için Çin'e gittiğini belirterek, "Orada Ji Wang ile tanıştım ve bir yıllık birlikteliğimiz oldu. Daha sonra bu birlikteliğimizi evlilikle perçinledik. Şu an için Türkiye'de yaşayacağız. Daha sonra nerede nasip olursa. Çin'de mi, Türkiye'de mi, yaşayıp göreceğiz." diye konuştu.

Ji Wang da yaklaşık 6 bin kilometre uzaktan Türkiye'ye gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Türk ve Çin gelenekleri birbirine benziyor. Bazı şeyleri kız tarafı hazırlıyor. Türkiye'ye gelemedikleri için üzüldüm. İçimde ukde kaldı." dedi.

Çinli gelin, Bolu'yu çok sevdiğini ve kentin yaşamak için uygun bir yer olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA