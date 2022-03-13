Bolu'ya gelen leyleklere yuvalarında kar sürprizi
AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'ya gelen leylekler, yuvalarında kar sürpriziyle karşılaştı.
BOLU (AA) - Bolu'ya gelen leylekler, yuvalarında kar sürpriziyle karşılaştı.
Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, kente gelmeye başladı.
Kentte son günlerde etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava, leylekleri de olumsuz etkiledi.
Elektrik direklerinin üzerindeki yuvaları beyaz örtüyle kaplanan leylekler, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel