Bolu'ya gelen leyleklere yuvalarında kar sürprizi - Haberler

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Bolu'ya gelen leyleklere yuvalarında kar sürprizi

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'ya gelen leyleklere yuvalarında kar sürprizi

Bolu'ya gelen leylekler, yuvalarında kar sürpriziyle karşılaştı.

BOLU (AA) - Bolu'ya gelen leylekler, yuvalarında kar sürpriziyle karşılaştı.

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, kente gelmeye başladı.

Kentte son günlerde etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava, leylekleri de olumsuz etkiledi.

Elektrik direklerinin üzerindeki yuvaları beyaz örtüyle kaplanan leylekler, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Bolu, kar, Güncel, Haberler

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