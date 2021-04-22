Bolu'ya 17 hekim ataması yapıldı
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Bolu'ya 17 hekim ataması yapıldı

Bolu'ya 17 hekim ataması yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Sağlık

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Bolu'ya 17 hekim atamasının yapıldığını bildirdi.

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Bolu'ya 17 hekim atamasının yapıldığını bildirdi.

Güner, yaptığı açıklamada, 3 Kasım 2002'de iktidara gelen partilerinin ülkede her alanda kalkınma hamlesi gerçekleştirerek, 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarına uygun şekilde yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin sağlık alanında dünyanın gıptayla baktığı noktaya ulaştığını vurgulayan Güner, bu bağlamda Bolu'da da vatandaşlara iyi ve kaliteli sağlık hizmeti verebilmek için çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

Kente 17 doktor ataması yapıldığı müjdesini paylaşan Suat Güner, "Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) atamasıyla ilimize beyin cerrahi, çocuk nöroloji, yoğun bakım ve göz branşında 4 uzman ile 13 pratisyen hekim olmak üzere toplamda 17 hekim ataması yapıldı. Bolu'muzda göreve başlayacak hekimlerimize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu atamalarda emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, milletvekillerimiz Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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