Bolu ve Zonguldak'ta çocuklar güzel havanın tadını çıkardı Bolu ve Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, 6 saatlik serbestlikte parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Bolu ve Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, 6 saatlik serbestlikte parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Bolu'da, saat 14.00'ten itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, kentte bulunan Atatürk Orman Parkı ve Karaçayır Parkı ile evlerinin yakınlarında bulunan yeşil alanlarla parklara akın etti.

Kentteki parkları dolduran çocuklar, yeşil alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oynayarak gönüllerince eğlendi.

Bazı çocuklar da arkadaşlarıyla oturarak sohbet edip, hasret giderdi, aileleriyle İzzet Baysal Caddesi, Kent Meydanı ve Demokrasi Meydanı'na giderek yürüyüş ve alışveriş yaptı.

Zonguldak

Zonguldak'ta, 18 yaş ve altı çocukların kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde park ve oyun alanlarında hareketlilik yaşandı.

Maske takmanın zorunlu hale geldiği kentte arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuklar, doyasıya eğlendi.

Bisiklete binen ve aileleriyle top oynayan çocuklar, park ve sahillerde zaman geçirdi.

Kaynak: AA