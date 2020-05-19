Bolu ve Sakarya'da lise öğrencilerinden 19 Mayıs'a özel klip Bolu'da faaliyet gösteren liselerde eğitim gören öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden dolayı sahalarda kutlayamadıkları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı hazırladıkları kliplerle kutladı.

Bolu'da faaliyet gösteren liselerde eğitim gören öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden dolayı sahalarda kutlayamadıkları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı hazırladıkları kliplerle kutladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmadan kutlama yapmak isteyen Bolu Güzel Sanatlar Lisesi, Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi ve Bolu Fen Lisesi öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında hazırladıkları videolarla 101. yıl coşkusuna eşlik ettiler.

19 Mayıs'ın bu yıl meydanlarda kutlanamaması üzerine Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kutlamalar dijital ortamda yapıldı. Bu kapsamda Bolu Güzel Sanatlar Lisesi, Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi ve Bolu Fen Lisesi öğrencileri, hazırladıkları şarkı ve şiir videoları Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdi.

Hazırlanan video klipler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden halkla paylaşıldı.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Gençlerimiz meydanlarda coşkuyla kutlayamadıkları bayramlarını sosyal medyadan yaptıkları coşkulu paylaşımlarla kutluyorlar" ifadelerine yer verildi.

Sakarya

Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı hazırladıkları kliple kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayram coşkusunu evlerinde yaşamak zorunda kalan öğrenciler, öğretmenleriyle Gençlik Marşı seslendirdi.

Sosyal medyada paylaşılan video, büyük beğeni topladı.

Kaynak: AA