Bolu ve Kocaeli'de ormanlık alanlar sürekli denetleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu ve Kocaeli'de ormanlık alanlar sürekli denetleniyor

Bolu ve Kocaeli'de ormanlık alanlar sürekli denetleniyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu ve Kocaeli'de ekipler, yangınlara karşı ormanlık alanlarda denetimlerini sürdürüyor.

Bolu ve Kocaeli'de ekipler, yangınlara karşı ormanlık alanlarda denetimlerini sürdürüyor.

Bolu Valiliği tarafından tabiat ve milli parklarda ateş yakmanın yasaklanmasının ardından denetimlerini artıran jandarma ekipleri, doğal güzellikleriyle ünlü Abant, Gölcük, Yedigöller, Sünnet ve Kara Göl'de ziyaretçileri drone ile uyarıyor.

Ayrıca orman yangınlarıyla mücadele kapsamında jandarma, orman ve emniyet birimleri tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı ormanlık alanların girişlerine fotokapanlar kuruldu. Fotokapanlar ile ormana giriş-çıkış yapanlar tek tek takip ediliyor.

Abant'a gelen ziyaretçiler, vatandaşların orman yangınlarına karşı daha duyarlı olması gerektiğini, tedbirlere uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kocaeli

Kocaeli'nin spor ve doğa turizmiyle öne çıkan ilçesi Kartepe'de de yangınların önlenmesi amacıyla girişlerin yasaklandığı ormanlık alanlardaki denetimler devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede belediye ve emniyet ekipleri ormanlık alanların her noktasını titizlikle kontrol ediyor.

İlçe genelinde mesire alanları başta olmak üzere ormanlık bölgelerde denetimler yapan ekipler özellikle cam, cam kırıkları gibi maddeleri temizliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, birçok ilde aynı anda başlayan yangınlar sonrasında Valilik tarafından alınan karar doğrultusunda ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını hatırlatarak, ekiplerin 7/24 esasına göre ormanlık alanlarda denetimlerine devam ettiğini belirtti.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Kocaman, "Ülkemizin birçok yerinde ciğerlerimiz yandı. Yarın biz de böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Devletimizin kurumlarıyla birlikte ilçemizde gerekenler yapılmaktadır. İlçemizde orman içerisinde yapılacak etkinlikleri iptal ettik. Asla orman konusunda risk almayız. Hemşehrilerimizin alınan kararlara uymalarını istiyoruz. Ormanları en iyi şekilde korumalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Ormana girişlerin yasaklandığı Kocaeli'de valiye gelen mesajlar pes dedirtti: Ben nerede mangal yapacağım?
Ormana girişlerin yasaklandığı Kocaeli'de valiye gelen mesajlar pes dedirtti: Ben nerede mangal yapacağım?
Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı
Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ümit Dündar Haydar Aliyev Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Gülben Ergen
Spor Muslera Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Valentin Rosier Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu ve Kocaeli'de ormanlık alanlar sürekli denetleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 15:55:43. #1.14#

title