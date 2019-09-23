Bolu ve Karabük'te silah kaçakçılığı operasyonu

23.09.2019 18:54

Bolu ve Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak 3 tabanca ve 12 adet av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik istihbarat çalışması sonucu Mengen ilçesi Banaz köyü ile Karabük'ün Eskipazar ilçesi Sofular köyünde İ.D. ve M.K'nin ikametlerine operasyon düzenledi.

Aramalarda ruhsatsız 1 tabanca, 1 kuru sıkı, 1 havalı tabanca, 10 av tüfeği, 2 yivli av tüfeği, 67 av tüfeği fişeği, 5 tabanca fişeği ele geçirildi.

İki kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA