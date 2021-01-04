Bolu ve Karabük'te kısıtlamaya uymayan 182 kişiye para cezası verildi
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Bolu ve Karabük'te kısıtlamaya uymayan 182 kişiye para cezası verildi

04.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:02
Bolu ve Karabük'te kısıtlamaya uymayan 182 kişiye para cezası verildi

Bolu ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 182 kişiye para cezası uygulandı.

Bolu ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 182 kişiye para cezası uygulandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince kent genelinde denetim gerçekleştirildi.

Kontrollerde kısıtlamaya uymayan 58 kişiye 63 bin 27 lira ceza kesildi.

Denetimlerde 12 bin 369 araç kontrol edildi, 218 sürücüye 144 bin 311 lira ceza uygulandı.

Kentteki 217 otel, 308 villa ve bazı müstakil evleri de denetleyen ekipler, jandarma bölgesinde toplu etkinliğe katılan 18 kişiye 44 bin 522 lira para cezası verdi.

Öte yandan Karabük Valiliğince sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske kuralına uymayan 106 kişiye 97 bin 650 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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