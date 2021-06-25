Bolu ve Karabük'te kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları
Bolu ve Karabük Doğa Koruma Milli Parklar müdürlükleri tarafından ortaklaşa yapılan av koruma kontrol faaliyetinde, 4 av tüfeğine el konuldu.
Bolu ve Karabük Doğa Koruma Milli Parklar müdürlükleri tarafından ortaklaşa yapılan av koruma kontrol faaliyetinde, 4 av tüfeğine el konuldu.
Ekipler, yasa dışı avlanmaya karşı yürütülen çalışmalar kapsamında ortaklaşa av koruma kontrol uygulaması gerçekleştirdi.
Çalışmalar neticesinde yasa dışı avlandığı tespit edilenlere cezai işlem uygulanırken, 4 av tüfeğine el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder