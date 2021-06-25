Bolu ve Karabük'te kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları
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Bolu ve Karabük'te kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları

Bolu ve Karabük'te kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu ve Karabük Doğa Koruma Milli Parklar müdürlükleri tarafından ortaklaşa yapılan av koruma kontrol faaliyetinde, 4 av tüfeğine el konuldu.

Bolu ve Karabük Doğa Koruma Milli Parklar müdürlükleri tarafından ortaklaşa yapılan av koruma kontrol faaliyetinde, 4 av tüfeğine el konuldu.

Ekipler, yasa dışı avlanmaya karşı yürütülen çalışmalar kapsamında ortaklaşa av koruma kontrol uygulaması gerçekleştirdi.

Çalışmalar neticesinde yasa dışı avlandığı tespit edilenlere cezai işlem uygulanırken, 4 av tüfeğine el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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