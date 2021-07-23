Bolu ve Karabük'te 125 "acemi kasap", kurban kesmeye çalışırken yaralandı
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Bolu ve Karabük'te 125 "acemi kasap", kurban kesmeye çalışırken yaralandı

Bolu ve Karabük'te 125 'acemi kasap', kurban kesmeye çalışırken yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Bolu ve Karabük'te, Kurban Bayramı'nda 3 gün boyunca kurbanlık kesmeye çalışırken yaralanan 125 kişi tedavi edildi.

Bolu ve Karabük'te, Kurban Bayramı'nda 3 gün boyunca kurbanlık kesmeye çalışırken yaralanan 125 kişi tedavi edildi.

Kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Bolu'da kurban keserken yaralanan 82, Karabük'te ise 43 "acemi kasap" hastanelere başvurdu.

Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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