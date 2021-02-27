Son dakika haber... Bolu ve Düzce'de sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı olacak

Son dakika haberi: Bolu ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sinema salonları için alınan kapatma kararı 1 Nisan'a uzatıldı.

Bolu ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sinema salonları için alınan kapatma kararı 1 Nisan'a uzatıldı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı Vali Ahmet Ümit başkanlığında toplandı.

Toplantıda, sinema salonlarının faaliyetlerine verilen aranın 1 Nisan'a kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Düzce

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Cevdet Atay başkanlığında toplandı.

Gelinen aşamada kentte salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine verilen aranın 1 Nisan'a kadar uzatılması karara bağlandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder