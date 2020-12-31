Bolu ve Düzce'de kaçak ve sahte içki ele geçirildi
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Bolu ve Düzce'de kaçak ve sahte içki ele geçirildi

31.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:06
Bolu ve Düzce'de kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Bolu ve Düzce'de düzenlenen operasyonlarda, 375 litre sahte içki ile 12 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Bolu ve Düzce'de düzenlenen operasyonlarda, 375 litre sahte içki ile 12 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göynük ilçesinde çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma kapsamında yılbaşı öncesinde üretilip piyasaya satılmak üzere olan 375 litre sahte alkol ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından Dörtdivan ilçesindeki operasyonda da 2 kargo aracında arama yapıldı. Aramada, 5 kilo 177 gram kıyılmış tütün, 17 bin cinsel uyarıcı hap, 290 kilogram kaçak aromalı pipo tütünü, 15 akıllı cep telefonu, 4 bin 880 paket kaçak sigara, 1210 kaçak puro ve 320 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Düzce

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaynaşlı ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir şüphelinin iş yeri ile evinde yapılan aramada, 12 şişe kaçak içki ile 5 bin 370 paket kaçak sigara bulundu.

Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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