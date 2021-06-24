Bolu Valisi Ümit, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
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Bolu Valisi Ümit, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Bolu Valisi Ümit, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

Ümit, yayımladığı mesajında, gençlerin üniversiteye ilk adımı atmak için sınav heyecanı yaşayacağını, kendilerinin de bu heyecana ortak olduğunu belirtti.

Toplamda 8 bin 800 öğrencinin sınava gireceğini belirten Ümit, öğrencilerin sağlıklarını korumak amacıyla tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

Ümit, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hiç şüphesiz ki, her birinizin geleceğinizi planlarken belirlediğiniz yol haritanız ve kendinize çizdiğiniz rotanız vardır. Eğitim-öğretim hayatınız boyunca disiplinli ve gayretli şekilde çalışarak, istikbaliniz için belirlediğiniz hedeflere ulaşma gayreti içerisinde oldunuz. Sizleri bu hedeflere bir adım daha yaklaştıracak önemli adım olan YKS'ye büyük emekler vererek, elinizden gelen en iyi şekilde hazırlandığınıza olan inancım tamdır. Bu süreçte gösterdiğiniz fedakarlık, sabır ve gayretlerinizden dolayı her birinizi gönülden kutluyor, sizleri hayalini kurduğunuz geleceğe bir adım daha yaklaştıracak YKS'de, hepinize başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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