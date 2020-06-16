Bolu Valisi Ümit'ten yaylalardaki kaçak bahçe çitlerinin yıkılmasına ilişkin açıklama Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaylalarındaki kaçak bahçe çitlerinin yıkılmasına ilişkin, "İmar Barışı'nın belirlemiş olduğu süreçten sonra yapılan çit, ev ve benzeri her neyse mutlaka imha edilecektir.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaylalarındaki kaçak bahçe çitlerinin yıkılmasına ilişkin, "İmar Barışı'nın belirlemiş olduğu süreçten sonra yapılan çit, ev ve benzeri her neyse mutlaka imha edilecektir." dedi.

Vali Ümit, yaptığı açıklamada, merkeze bağlı 7 köye ait yaylada yapılan kaçak bahçe çitlerinin yıkımı için çalışma başlatıldığını, sorumluluk alanı itibarıyla belediye ekiplerinin sabah saatlerinde yıkımı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Güvenlik ve organizasyon konusunda ilgili kurumların da görev aldığını belirten Vali Ümit, "Mevzuat gereğince belediye sınırları içinde meralarda yaşanan işgallerin kaldırılması belediyelerin görevidir. At Yaylası belediye mücavir alanı içindedir. Bu sebeple At Yaylası'nda çitlerin yıkılması konusunda çalışmayı belediye ekipleri gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Yapılan işin bir hakkın yerine getirilmesi olduğunu aktaran Ümit, şunları kaydetti:

"Son birkaç gün içerisinde bazı alanlar maalesef tel örgülerle apar topar çevrilmiş. Çit altına alınmış. Oralar sanki birilerininmiş gibi sahiplenilmiş. Hepimiz gelecek nesillerimizin haklarını, komşularımızın ve can dostlarımızın hakkını ve hukukunu korumakla mükellefiz. Konuyla ilgili ihbar aldık ve inceleme neticesinde ihbarların doğru olduğunu tespit ettik. Konuyu belediyeye ilettik. Belediye ekipleri görevlerini yapıyor. Jandarma olarak güvenliğini alıyoruz. Aynı zamanda kadastro elemanları tarafından yerin mera olup olmadığı da araştırılıyor, tespit edilerek hareket ediliyor."

Herşeyin mevzuat çerçevesinde yapıldığını vurgulayan Ümit, "İnsanların yaşam; büyükbaş hayvanların gezinme, otlak alanlarının korunmasına gayret ediyoruz. Konuyla ilgili çalışmalarımız diğer yaylalarda da devam edecek. İmar Barışı'nın belirlemiş olduğu süreçten sonra yapılan çit, ev ve benzeri her neyse mutlaka imha edilecektir. Meralardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız yasal işlemlerin ardından istedikleri meralardan faydalanabilecek. Onların bu hakları korunacak. Olay bundan ibaret. Hayvancılık yapanların dışında birinin gelerek meraya çivi çakması yasal değil. Yasal olarak yanlış olan şeylerin karşısında durmak da her vatandaşın ve öncelikle bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA