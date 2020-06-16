Bolu Valisi Ümit'ten yaylalardaki kaçak bahçe çitlerinin yıkılmasına ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bolu Valisi Ümit'ten yaylalardaki kaçak bahçe çitlerinin yıkılmasına ilişkin açıklama

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaylalarındaki kaçak bahçe çitlerinin yıkılmasına ilişkin, "İmar Barışı'nın belirlemiş olduğu süreçten sonra yapılan çit, ev ve benzeri her neyse mutlaka imha edilecektir.

Bolu Valisi Ümit'ten yaylalardaki kaçak bahçe çitlerinin yıkılmasına ilişkin açıklama
16.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:36

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaylalarındaki kaçak bahçe çitlerinin yıkılmasına ilişkin, "İmar Barışı'nın belirlemiş olduğu süreçten sonra yapılan çit, ev ve benzeri her neyse mutlaka imha edilecektir." dedi.

Vali Ümit, yaptığı açıklamada, merkeze bağlı 7 köye ait yaylada yapılan kaçak bahçe çitlerinin yıkımı için çalışma başlatıldığını, sorumluluk alanı itibarıyla belediye ekiplerinin sabah saatlerinde yıkımı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Güvenlik ve organizasyon konusunda ilgili kurumların da görev aldığını belirten Vali Ümit, "Mevzuat gereğince belediye sınırları içinde meralarda yaşanan işgallerin kaldırılması belediyelerin görevidir. At Yaylası belediye mücavir alanı içindedir. Bu sebeple At Yaylası'nda çitlerin yıkılması konusunda çalışmayı belediye ekipleri gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Yapılan işin bir hakkın yerine getirilmesi olduğunu aktaran Ümit, şunları kaydetti:

"Son birkaç gün içerisinde bazı alanlar maalesef tel örgülerle apar topar çevrilmiş. Çit altına alınmış. Oralar sanki birilerininmiş gibi sahiplenilmiş. Hepimiz gelecek nesillerimizin haklarını, komşularımızın ve can dostlarımızın hakkını ve hukukunu korumakla mükellefiz. Konuyla ilgili ihbar aldık ve inceleme neticesinde ihbarların doğru olduğunu tespit ettik. Konuyu belediyeye ilettik. Belediye ekipleri görevlerini yapıyor. Jandarma olarak güvenliğini alıyoruz. Aynı zamanda kadastro elemanları tarafından yerin mera olup olmadığı da araştırılıyor, tespit edilerek hareket ediliyor."

Herşeyin mevzuat çerçevesinde yapıldığını vurgulayan Ümit, "İnsanların yaşam; büyükbaş hayvanların gezinme, otlak alanlarının korunmasına gayret ediyoruz. Konuyla ilgili çalışmalarımız diğer yaylalarda da devam edecek. İmar Barışı'nın belirlemiş olduğu süreçten sonra yapılan çit, ev ve benzeri her neyse mutlaka imha edilecektir. Meralardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız yasal işlemlerin ardından istedikleri meralardan faydalanabilecek. Onların bu hakları korunacak. Olay bundan ibaret. Hayvancılık yapanların dışında birinin gelerek meraya çivi çakması yasal değil. Yasal olarak yanlış olan şeylerin karşısında durmak da her vatandaşın ve öncelikle bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Haber
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi Haber
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Haber
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor Haber
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı
Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı
2 gündür kayıp olarak aranan Kadir, başından vurulmuş halde bulundu
2 gündür kayıp olarak aranan Kadir, başından vurulmuş halde bulundu
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
ABD'nin First Lady'siyle Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş
ABD'nin First Lady'siyle Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş
'Korona duası' diye pazarlanan muska 'keriz yolma duası' çıktı
"Korona duası" diye pazarlanan muska "keriz yolma duası" çıktı
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı
'Kız meselesi' kavgası iki cana mal oldu
"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem...
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Musa Farisoğulları
Magazin Sıla Cem Yılmaz Türkan Şoray Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Okan Buruk Nihat Özdemir Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Kaza Türk Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: Bolu Valisi Ümit'ten yaylalardaki kaçak bahçe çitlerinin yıkılmasına ilişkin açıklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 19:05:55. #1.15#
title