Bolu Valisi Ümit'ten, Teknofest'e katılan öğrencilere ödül
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Bolu Valisi Ümit'ten, Teknofest'e katılan öğrencilere ödül

29.09.2020 17:35 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:38
Bolu Valisi Ümit'ten, Teknofest'e katılan öğrencilere ödül

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu'dan Teknofest'e katılan öğrencileri makamında ağırlayarak ödül verdi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu'dan Teknofest'e katılan öğrencileri makamında ağırlayarak ödül verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde, "Milli teknoloji hamlesi" sloganıyla, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Teknofest'e katılarak Bolu'yu başarıyla temsil eden ve projeleri ödül alan öğrenciler ile öğretmenler Bolu Valisi Ahmet Ümit'i makamında ziyaret etti.

Vali Ümit, Gaziantep'te 24-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 2020'de Bolu'yu 3 takım halinde temsil eden öğrenciler ve danışman öğretmenleri ile sohbet etti.

Ümit, Eğitim Teknolojileri yarışmasına "Robotik Asistanım" ve İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi Kategorisinde "Miselyumlu Yanmayan Dış Cephe Kaplaması" projesiyle katılan Bolu Bilim ve Sanat Merkezi ile İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sosyal İnovasyon kategorisinde "Tekno Kızlar Akıllı Sağlık Kemeri" projesiyle katılan 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu öğrencileri ve danışman öğretmenlerine çeşitli hediyeler takdim etti.

Ödül törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Dr. Ferdi Kılıç, dereceye giren öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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