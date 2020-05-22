Bolu Valisi Ümit'ten koronavirüs açıklaması Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarına uymaya devam edilmesi gerektiğini bildirdi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarına uymaya devam edilmesi gerektiğini bildirdi.

Ümit, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan ayının Müslümanların inanç dünyasında ve kadim Türk medeniyetinde müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek, "Ne yazık ki bu yıl ramazan ayını hiç alışık olmadığımız bir şekilde, mahzun, mükedder, meskun ve stabil olarak geçirmek zorunda kaldık. Şimdi buruk bir mutlulukla Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanıyoruz. Bu mahzun tablonun sebebi dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıdır." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadelenin devam ettiğine vurgu yapan Ümit, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde bugüne kadar çok sayıda test yaptık. Türkiye ortalaması kadar olmasa da Bolu'da da pozitif vakalarla karşılaştık ve halen karşılaşmaya devam ediyoruz. Maalesef koronavirüs sebebiyle 3 vatandaşımızı da kaybettik. Ancak bunun dışında virüsün tedavisinde oldukça başarılı olduk. Halen hastanelerimizde tedavi altında olan vatandaşlarımız varsa da bugün ilimiz genelinde iyimser bir hava ve tablo mevcuttur.

Yapılanlara rağmen bu iyimser havanın her an kabusa dönüşmesi mümkün. Böyle bir problemle karşılaşmamamız için yetkili makamlarca alınan tedbirlere hep birlikte tam olarak uymaya devam edeceğiz. Yani virüse karşı hep birlikte tam saha pres uygulamayı sürdüreceğiz."

Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından ülke geneline yönelik bazı önemli tedbirler alındığını aktaran Ümit, Ramazan Bayramı ile ilgili Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararlara Valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Vali Ümit, açıklamasında ramazanda gerçekleştirilen faaliyetler ve yapılan yardımlar hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA