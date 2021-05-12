Bolu Valisi Ümit'ten "Bayramda rehavete kapılmayın" çağrısı Açıklaması
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Bolu Valisi Ümit'ten "Bayramda rehavete kapılmayın" çağrısı Açıklaması

Bolu Valisi Ümit'ten 'Bayramda rehavete kapılmayın' çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Ramazan Bayramı'nda Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmama çağrısında bulunarak, hiçbir şekilde ev ziyaretlerine ve bayramlaşmaya müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Ramazan Bayramı'nda Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmama çağrısında bulunarak, hiçbir şekilde ev ziyaretlerine ve bayramlaşmaya müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.

Vali Ümit, arife dolayısıyla Bolu Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen ziyaretinin ardından gazetecilere "tam kapanma" sürecini değerlendirerek, Ramazan Bayramı'nda alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Tam kapanma sürecinin yansımalarından bahseden Ümit, "İlimiz itibarıyla etkili bir tedbir olduğunu düşünüyorum çünkü ciddi vaka düşüşleri oldu. Beklediğimiz bir düşüş oldu. Ancak hedefimiz, bu düşüşün sürdürülmesi." diye konuştu.

Ümit, bayramda herkesin tedbirlerden vazgeçmeden hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bayram geldi bir kereden bir şey olmaz, 'Hadi şunu da ziyaret edelim, hadi buna da gidelim.' şeklinde bir girişime asla girilmesin. Zaten sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Denetimler de artırılmış durumda. Bu konuda gereken işlem neyse yapılacaktır. Bu bakımdan hiçbir şekilde bu tedbirleri ihlal etmeyelim. Hiçbir şekilde ev ziyaretlerine ve bayramlaşmaya müsamaha gösterilmeyecek. Burada ceza yazmak mesele değil. Ceza yazmak ne maksattır ne de bir sonuçtur. Esas olan, bu kuralın uygulanmasıdır."

Vali Ümit, sağlıklı bir gelecek için bayramlaşmaların telefonla yapılması tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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