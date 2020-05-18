Bolu Valisi Ümit'ten 19 Mayıs mesajı Bolu Valisi Ahmet Ümit, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ümit, bugün, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşını başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 101. yıldönümünün kutlandığını belirterek, 19 Mayıs tarihinin, hürriyetinden vazgeçmeyen, esareti kabul etmeyen, zulme asla boyun eğmeyen aziz Türk milletinin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımı ve yeniden dirilişi olduğunu kaydetti.

Mesajında gençlere de seslenen Ümit, "Ülkemizi bizlere vatan kılan şanlı ecdadımızın bizlere bıraktığı bu değerli mirası layıkıyla muhafaza etmek, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak en önemli görevinizdir. Dün olduğu gibi bugün de özgürlük ve bağımsızlığımıza kasteden ihanet ve şer odaklarına karşı bu ülkeyi şanlı ecdadımız gibi sizler koruyacaksınız. Her şeyin hızla geliştiği ve değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Bu hızlı gelişim ve değişim içinde ilimde, sanayide ve teknolojide gibi alanlarda sizin enerji ve heyecanınıza, sizin arzu ve hayallerinize bu ülkenin ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Ümit, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu cennet vatanı miras bırakan, İstiklal Mücadelesinin aziz kahramanlarını ve vatanın bütünlüğü için canını feda eden tüm şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle andığını vurglayarak, tüm gençlerin ve vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA