Bolu Valisi Ümit: Tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekiyor
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Bolu Valisi Ümit: Tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekiyor

Bolu Valisi Ümit: Tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekiyorBOLU Valisi Ahmet Ümit, koronavirüs salgınının bitmediğini belirterek, "Hala bu hastalıktan dolayı hastanelerimizde yatan hastalarımız var.

01.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:35

Bolu Valisi Ümit: Tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekiyor

BOLU Valisi Ahmet Ümit, koronavirüs salgınının bitmediğini belirterek, "Hala bu hastalıktan dolayı hastanelerimizde yatan hastalarımız var. Toplamda iyiyiz ama özelde, detayda bizim de sorunlarımız var, bu sorunların azalması için hep birlikte tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, normalleşme süreci kapsamında alınan kararlarla ilgili bilgiler verdi. Konuyla ilgili konuşan Ahmet Ümit, "Covid-19 normalleşme takvimi çerçevesinde 1 Haziran'dan itibaren genel olarak ülkemizin her tarafında çoğu sektör normalleşmeye başladı. Bu çerçevede ilimizde de lokantalar, restoranlar, kafeler ve kaplıcalar belli şartlar altında yeniden normal hayata başladılar. Bunların bazılarında saatler var. Hizmeti kendi verenlerde saat sınırlaması yok ama netice itibariyle 1 Haziran'dan itibaren bütün ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de normalleşemeye doğru atılan adımlar var. Öncelikle bu başlangıcın geriye dönüş başlangıcının olmamasını ilimize insanlarıma hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'İL OLARAK İYİ NOKTADAYIZ'

Vali Ümit, koronavirüsle mücadelede ülke olarak çok iyi noktaya gelindiğini belirterek, "Her gün koronavirüs vakaları tespit ediyoruz. Salgın bitmiş değil ve biz baştan itibaren ülke olarak çok iyi noktaya geldiğimizi çok iyi biliyoruz. İl olarak biz de her zaman iyi geldiğimizi söylüyoruz. Ama bunların hepsi iyimser hava bunun tekrar kötümser havaya dönmemesi için tedbirlere uymamız gerekiyor. Hala bu hastalıktan dolayı hastanelerimizde yatan hastalarımız var. Toplamda iyiyiz ama özelde detayda bizim de sorunlarımız var, bu sorunların azalması için hep birlikte tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'HİJYEN KURALLARINA ÇOK İYİ UYMAMIZ GEREKİYOR'

Hijyen şartlarına çok iyi uyulması gerektiğini vurgulayan Vali Ahmet Ümit, şunları söyledi:

"Bilindiği gibi bu süreç başladı ama koronavirüs salgını bitmiş değil. Salgın devam ediyor. Örneğin bugün 2 tane pozitif vaka tespit edildi. Dün 7 tane tespit edildi. Önceki gün 8 tane tespit edildi. Zaman zaman pozitif vaka tespitleri oluyor. Kısacası, koronavirüs salgını bitmiş değil. Temelde 3 önemli unsura dikkat etmek zorundayız. Yani lokantalar, restoranlar, kafe ve benzeri yerlerde kesinlikle sosyal mesafe 1,5 metre içinde olmamız gerekiyor. Yine mutlaka maske takmamız gerekiyor. Hijyen şartlarına çok iyi uymamız gerekiyor. En önemlisi bunu toplumumuzun her kademesinde yapmamız gerekiyor. Belli kesimin yapması, belli kesimin yapmaması doğru değil. Tedbirlere uyarsak, yerine getirirsek biz pandemi ile mücadele noktasında geriye dönmek zorunda kalmayız."

Bolu Valisi Ümit: Tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekiyor

Kaynak: DHA

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