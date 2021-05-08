Bolu Valisi Ümit "tam kapanma" sürecini değerlendirdi Açıklaması
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Bolu Valisi Ümit "tam kapanma" sürecini değerlendirdi Açıklaması

Bolu Valisi Ümit 'tam kapanma' sürecini değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" tedbiri doğrultusunda vaka sayılarında düşüş yaşandığını bildirdi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" tedbiri doğrultusunda vaka sayılarında düşüş yaşandığını bildirdi.

Vali Ümit, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle "tam kapanma" döneminde 10.00-17.00 saatlerinde yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından denetim gerçekleştirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Ümit, Türkiye genelinde pazar yerlerinin salgın tedbirleri doğrultusunda açıldığını belirterek, "Bundan sonra bir kez daha açılacak inşallah. Baştan itibaren takip ediyoruz. Vatandaşımız ve esnafımız da kurallara uyuyor. Genel olarak iyi gittiğini düşünüyorum." dedi.

Ümit, "tam kapanma" sürecine de değinerek, "Tam kapanma döneminde vaka sayılarında ciddi şekilde düşüş başladı. Bu düşüşü sürdürebilmemiz için fırsatları çok iyi değerlendirebilmemiz lazım. Bu düşüşlerin sürmesini bekliyoruz inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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