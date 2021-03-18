Bolu Valisi Ümit: Söylenmesi gerekenler 1915 yılında söylenmiştir

BOLU Valisi Ahmet Ümit, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, "Çanakkale gündemdeyse söz bitmiştir. Söylenmesi gerekenler 1915 yılında söylenmiştir" dedi.

Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Bolu'da bir dizi program düzenlendi. Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen anma programına Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever ile şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende saygı duruşu ve duaların okunmasının ardından Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı tören mangası tarafından 3 el saygı atışı yapıldı. Daha sonra düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.Anma töreninin ardından Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda Çanakkale Zaferi konulu bir program gerçekleştirildi. Programda konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Çanakkale Zaferi söz konusuysa, Çanakkale gündemdeyse söz bitmiştir. Söyleyecek hiçbir şey kalmamıştır. Söylenmesi gerekenler 1915 yılında söylenmiştir. Dünyanın en zalim milletlerinden en zalim ordularından, en zalim silahlarına mazlum, mağdur vatanın sahibi, toprakları bizatihi kazananları aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz onların cevabını vermiştir. Hakikaten tam bir ölüm-kalım savaşı. Tam bir varlık, yokluk savaşı. Tam bir haç ve hilal savaşı. Tam bir mazlum ve zalim savaşıydı. Neticede Rabbimiz vatanının sahiplerine, mazlumlara, hilalin sahiplerine yardım etti. Binlerce şehit verdik. Ama en önemlisi okullarımızda yetişmekte olan 15 yaşın üstünde ne kadar erkek evladımız varsa onları şehit verdik. Üniversitelerimizde ne kadar öğrenci varsa, onları şehit verdik. Neticede İngiliz Başbakanın ifadesiyle, bizim aslında sadece askerimizi değil, aynı zamanda çiçeklerimizi koparmışlardı. Fakat bugün hamdolsun. Onların kopardıkları çiçeklerin yerine yenileri tekrardan dikildi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ÇETİNASLAN