Bolu Valisi Ümit Pozitif vakalar arttı
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Bolu Valisi Ümit Pozitif vakalar arttı

Bolu Valisi Ümit: Pozitif vakalar arttıBOLU Valisi Ahmet Ümit, kentte alınan yeni koronavirüs tedbirlerinin ardından denetimlere katıldı.

19.08.2020 17:16 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:25

Bolu Valisi Ümit: Pozitif vakalar arttı

BOLU Valisi Ahmet Ümit, kentte alınan yeni koronavirüs tedbirlerinin ardından denetimlere katıldı. Vali Ümit, "Son 2 aydır bizde de istenmeyen şekilde rakamlar yükseldi. İzolasyon altında olması gereken vatandaşlarımızın sayısı attı. Pozitif vakalar arttı." dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, dün yapılan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi toplantısında alınan yeni kararlarla ilgili düzenlenen denetimlere katıldı. İşyeri sahipleriyle sohbet eden Vali Ümit, korona virüsle mücadelede alınması gereken tedbirleri anlatarak işyeri sahipleri ve çalışanlarına maske hediye etti. Vali Ümit, denetimler öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, son iki aydır Bolu'da vaka sayılarının arttığına dikkat çekerek, 'İlk aylarda ülkemiz geneline bakıldığında son derece iyi gelmiş olmamıza rağmen, ülkenin de içerisinde bulunduğu son günlerdeki yükselmeyi görüyoruz. Ülkemiz genelindeki yükselmeye paralel olarak bizde de bir takım vakalarda artışlar oldu. Son 2 aydır bizde de istenmeyen şekilde rakamlar yükseldi. İzolasyon altında olması gereken vatandaşlarımızın sayısı attı. Pozitif vakalar arttı. Bugün itibariyle 65 tane vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altında. Bu biraz azalıyor. Bazen yükseldiği de oluyor ama netice itibariyle vakalarda istemediğimiz bir artış görüyoruz.' dedi.

TOPLU ETKİNLİKLERDE İKRAM YOK

Vali Ümit, il genelinde yapılan düğün, sünnet gibi toplu etkinliklerde ikramların kaldırıldığını ve etkinliklerin oluşturulan ekipler tarafından kontrol edileceğini belirterek, 'İl Salgın Denetim Merkezi oluşturduk. İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde mahalle denetim ekipleri oluşturduk. Bir de bunların dışında bütün toplu etkinlikleri takip edecek olan ayrı ekipler oluşturduk. Bunlar ayrı giysilerle olacaklar. Kendilerine has kıyafetleri olacak. Bütün etkinlikleri baştan sonra nezaretleri altında tutacaklar. Ayrıca bu etkinliklerin süreleri kısaltıldı. Normal şartlarda 2 saat olarak değerlendirildi. Bütün etkinliklerde yemek programlarının olmaması yönünde karar alındı. Toplu etkinliklerde yemek ve diğer ikramlar yapılmaması gerekiyor. Çünkü bu yemeklerde ve ikramlarda kesinlikle mesafeye uyulmadığını görüyoruz. Yükselen rakamlar, kaybettiğimiz vatandaşlarımız ve istenmeyen üzüntülerle karşı karşıya geliyoruz.' şeklinde konuştu.

'TAZİYELER UZAKTAN YAPILSIN'

Vali Ümit, taziyelerin yasaklanmadığını ama gerekirse yasak gelebileceğini ifade ederek, 'Taziyeler mümkün oldukta uzaktan telefonlarla yapılsın. Dualarla yapılsın. Doğu'da ve Güney Doğu'da taziyeler yasaklanmış durumda. Biz o noktada değiliz. Gerekirse biz de yasaklamaya gideceğiz. Ama şu aşamada mümkün olduğunda az sayıda katılımla yapmamız gerekiyor. Buna göre kararlar alındı' dedi.

POLİS VE JANDARMA DENETLEYECEK

Alınan yeni kararla düğün ve toplu etkinliklerin 3 gün önceden polis yada jandarma bildirilmesi gerektiğini söyleyen Ümit, 'Düğünler ve toplu etkinlikler yapılmadan en az 3 gün önce düğün sahibi yada düğünün yapılacağı salon sahibi tarafından bölgesine göre emniyet müdürlüklerine veya jandarma komutanlıklarına mutlaka bildirim yapılacak. Çünkü emniyet ve jandarma bu uygulamaları yerinde takip etmesi gerekiyor. Ayrıca, mahalle denetim ekiplerimiz tarafından bu denetimlerimiz yapılacak' ifadelerini kullandı.

Vali Ümit, son olarak korona virüsle mücadelede kurallara uyan işyerlerinin ödüllendirileceğini belirterek şunları söyledi:

'Kurallara ne kadar uyarsak o kadar başarılıyız. Kurallara uyanlarla ilgili, özellikle işyerlerimizle ilgili mükafat anlamında, ödüllendirme anlamında yerel imkanlar ölçüsünde bazı çalışmalar yapacağız. Kurallara en çok uyan işyerlerimizi ödüllendireceğiz ama uymayanlar hakkında da cezai işlem yapılacaktır.?

Bolu Valisi Ümit Pozitif vakalar arttı

Kaynak: DHA

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