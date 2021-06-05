Bolu Valisi Ümit, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Vali Ümit, yaptığı yazılı açıklamada, il genelindeki 70 okulda sınava girecek öğrencilerin sağlıklarını korumak amacıyla tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Salgın kurallarına göre hazırlanan sınav salonlarında toplam 3 bin 668 öğrencinin sınava gireceğini ve 604 öğretmenin de gözetmen olarak görev yapacağını aktaran Ümit, öğrencilerin herhangi bir sorunla karşılaşmamaları adına Valilik koordinesinde sınav öncesi, sırası ve sonrası için önlemlerin alındığını kaydetti.

Açıklamasında öğrencilere de seslenen Ümit, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle bu süreçte okullarınızdan uzakta geçirdiğiniz zamanlar oldu. Uzaktan eğitim sürecinde de hedeflerinize ulaşmak için yılmadan, usanmadan tüm gayretinizle çalışmalarınızı sürdürdünüz. Bu çalışmalarınız neticesinde hedeflerinize ulaşmak için eğitimde bir üst basamak olan liselere geçiş sınavına çok büyük emekler vererek hazırlandınız. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza inancım tamdır. Bu zorlu süreçte gösterdiğiniz fedakarlık, sabır ve gayretlerinizden dolayı her birinizi gönülden kutluyor, hayatınızda yeni bir başlangıç olacak olan LGS'de hepinize başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder