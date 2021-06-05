Bolu Valisi Ümit, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu Valisi Ümit, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Bolu Valisi Ümit, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Vali Ümit, yaptığı yazılı açıklamada, il genelindeki 70 okulda sınava girecek öğrencilerin sağlıklarını korumak amacıyla tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Salgın kurallarına göre hazırlanan sınav salonlarında toplam 3 bin 668 öğrencinin sınava gireceğini ve 604 öğretmenin de gözetmen olarak görev yapacağını aktaran Ümit, öğrencilerin herhangi bir sorunla karşılaşmamaları adına Valilik koordinesinde sınav öncesi, sırası ve sonrası için önlemlerin alındığını kaydetti.

Açıklamasında öğrencilere de seslenen Ümit, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle bu süreçte okullarınızdan uzakta geçirdiğiniz zamanlar oldu. Uzaktan eğitim sürecinde de hedeflerinize ulaşmak için yılmadan, usanmadan tüm gayretinizle çalışmalarınızı sürdürdünüz. Bu çalışmalarınız neticesinde hedeflerinize ulaşmak için eğitimde bir üst basamak olan liselere geçiş sınavına çok büyük emekler vererek hazırlandınız. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza inancım tamdır. Bu zorlu süreçte gösterdiğiniz fedakarlık, sabır ve gayretlerinizden dolayı her birinizi gönülden kutluyor, hayatınızda yeni bir başlangıç olacak olan LGS'de hepinize başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili DEAŞ'lı terörist Bolu'da yakalandı (2)
1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili DEAŞ'lı terörist Bolu'da yakalandı (2)
BİN 700 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KATLİAMA KATILAN TERÖRİST BOLU'DA YAKALANDI
BİN 700 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KATLİAMA KATILAN TERÖRİST BOLU'DA YAKALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hasan Polatkan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Fatih Terim Nihat Özdemir Roland Garros Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu Valisi Ümit, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 13:00:28. #1.14#

title