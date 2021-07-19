Bolu Valisi Ümit, kentte Kovid-19'un Delta varyantına rastlanmadığını bildirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu Valisi Ümit, kentte Kovid-19'un Delta varyantına rastlanmadığını bildirdi Açıklaması

Bolu Valisi Ümit, kentte Kovid-19'un Delta varyantına rastlanmadığını bildirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Sağlık

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte şu ana kadar yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının görülmediğini bildirdi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte şu ana kadar yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının görülmediğini bildirdi.

Ümit, Kurban Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, huzurevi sakinleri ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Ümit, gazetecilere, Kovid-19'un devam eden etkileri nedeniyle bayramlaşmayı planlı yaptıklarını belirterek, "Bu bakımdan bugün bazı kurumları, şahısları ve aileleri ziyaret ederek bayramlaşıyoruz. Bu, yarın da devam edecek. İşin ana ekseni şu ki artık bu bayramda inşallah vatandaşlarımız, kendi memleketlerinde, evlerinde, aileleriyle önceki yıllara göre çok daha rahat şekilde bayramlaşabilecek." diye konuştu.

Azalmasına rağmen Kovid-19'un henüz bitmediğini vurgulayan Ümit, bayramın, mutlaka maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine dikkat edilerek geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ümit çeşitli illerde görülen Delta varyantına da değinerek şunları söyledi:

"Çeşitli illerde koronavirüsün değişik varyantları görüldü. Bu tehdit diğer iller için ne kadar varsa Bolu için de o kadar var ama bu dünyanın sonu değil. Tedbirlerimiz devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir varyant tespit edilmiş olsa bile onun tedavisi de hazır ve hekimlerimiz tarafından biliniyor. Şu an ilimize ait Delta varyantı verisi yok fakat başka illerde olduğunu biliyoruz. Ama ilimizde de olabilir çünkü insanoğlunun olduğu her yerde bunlarla karşılaşmak mümkün."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Kaan Yıldırım Neslihan Atagül Mohammed Al Saloussi
Spor Mustafa Er Metin Oktay Alper Yılmaz Gökhan Gönül Şaban Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu Valisi Ümit, kentte Kovid-19'un Delta varyantına rastlanmadığını bildirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 16:09:13. #1.16#

title