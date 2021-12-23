Bolu Valisi Ümit'in tercihi "Göçmenlerin yardım çığlığı" oldu - Haberler
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Bolu Valisi Ümit'in tercihi "Göçmenlerin yardım çığlığı" oldu

Bolu Valisi Ümit'in tercihi
AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

BOLU (AA) - Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Ümit, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.

Ümit, haber de Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı", yaşamda Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", sporda Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, seçmekte zorlandığını dile getiren Ümit, "2022 yılına adım atmak üzere hazırlanıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da AA tarafından 3 kategoride fotoğraf oylaması düzenleniyor. Fotoğrafların her birinin birbirinden anlamlı, değerli ve büyük fedakarlıklarla yapılan çalışmaların neticesinde elde edilen ürünler olduğu net şekilde görülüyor. Çekenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bolu Valisi Ümit'in tercihi Göçmenlerin yardım çığlığı oldu

Bolu Valisi Ümit'in tercihi Göçmenlerin yardım çığlığı oldu

Bolu Valisi Ümit'in tercihi Göçmenlerin yardım çığlığı oldu

Bolu Valisi Ümit'in tercihi Göçmenlerin yardım çığlığı oldu

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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