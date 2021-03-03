Bolu Valisi Ümit'in Deprem Haftası açıklaması

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Artık 'deprem olursa ne yapmalı'dan çok 'deprem olmadan ne yapmalı' bilinci ile hareket ediyor ve bu yönde projeler geliştiriyoruz.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Artık 'deprem olursa ne yapmalı'dan çok 'deprem olmadan ne yapmalı' bilinci ile hareket ediyor ve bu yönde projeler geliştiriyoruz." dedi.

Vali Ümit, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yüzde 92'sinin deprem kuşağında olduğunu anımsatarak, "Nüfusumuzun yüzde 95'i deprem tehlikesi altında, ayrıca büyük sanayi merkezlerimizin yüzde 98'i ve barajlarımızın yüzde 93'ü deprem bölgesinde bulunmaktadır. Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan ülkemizde ve ilimizde, geçmişte birçok yıkıcı depremler yaşandığı gibi gelecekte de meydana gelebilecek depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrama riski her zaman mevcuttur." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edildiğini de belirten Ümit, bu kapsamda vatandaşların afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında yapılması ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder