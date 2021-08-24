Bolu Valisi Ümit, Ampute Futbol Milli Takım kampını ziyaret etti
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Bolu Valisi Ümit, Ampute Futbol Milli Takım kampını ziyaret etti

Bolu Valisi Ümit, Ampute Futbol Milli Takım kampını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Spor

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası hazırlıkları için Bolu'da kamp yapan Ampute Futbol Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası hazırlıkları için Bolu'da kamp yapan Ampute Futbol Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Vali Ümit, Karaçayır Spor Kompleksi'nde antrenman yapan milli futbolcularla bir araya geldi.

Teknik direktör Osman Çakmak tarafından karşılaşan Ümit, futbolcularla selamlaştıktan sonra çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bolu'nun kamp yapmak ve çalışmak için uygun ortam sunduğunu belirten Ümit, "Bundan önce de Bolu'da hazırlanan milli takımlarımızdan başarılı sonuçlar aldık. Olimpiyatlarda gümüş madalya alan sporcularımızın çoğu kamplarını Bolu'da yapmıştı." dedi.

Ümit, milli sporculara başarılar dileyerek, "Allah yardımcınız olsun. Herkesin yüreği sizlerle birleşiyor ve aynı çarpıyor. Yorulduğunuzda arkanızdaki milletin size olan sevgisini ve saygısını hatırlayın. Şampiyonadan güzel sonuçlarla dönmenizi bekliyoruz. İnşallah emeklerinizin karşılığını alırsınız. Daha sonra da sizleri Bolu'ya tatile bekleriz." şeklinde konuştu.

Milli takım teknik direktörü Osman Çakmak da Bolu'da kamp yapmaktan keyif aldıklarını aktararak, "Devletimizin bize verdiği imkanlardan faydalanıyoruz. Bizim de tek bir işimiz var; devletimizi, milletimizi mutlu etmek. 2018'de de Dünya Şampiyonası'na Bolu'dan gitmiştik. Final maçında penaltıyı kaçırmıştım, dünya ikincisi olduk. İnşallah bu şampiyonada Bolu'nun havasından suyundan faydalanacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Ümit, daha sonra milli futbolculara baklava ikram etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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