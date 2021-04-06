Bolu Valisi Ümit, AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı
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Bolu Valisi Ümit, AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu Valisi Ümit, AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı.

Ümit, AA Bolu Büro Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında AA muhabiri Emin Gürbüz'den bilgi aldı.

AA çalışanlarına başarılar dileyen Vali Ümit, "Milli Mücadele dönemimizde Anadolu'nun sesi olarak kurulan, kurulduğu günden bu yana ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla ülkemizin sesini dünyaya duyuran, dünyadaki gözümüz olan Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutlar, her kademedeki çalışanlarına başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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