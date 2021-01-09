Bolu Valisi Ümit 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı yayımladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bolu Valisi Ümit 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı yayımladı

09.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:16
Bolu Valisi Ümit 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı yayımladı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ümit, mesajında teknolojik gelişmelerin ışığında iletişim araçlarının çeşitliliğinin artığı, toplumun her kesiminin kitle iletişim araçlarıyla sınırsız bilgi ve habere ulaşma imkanının olduğu iletişim çağında, vatandaşların, kamuoyunu ilgilendiren konularda doğru habere doğru zamanda ulaşması büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Düşünce ve ifade özgürlüğüne dayalı demokrasinin temel unsurlarından olan basının, toplumun bilgilendirilmesinde, farkındalık ve bilinç oluşturulmasında, toplumsal huzur ve barış ortamının sağlanmasında önemli bir misyonunun bulunduğunu aktaran Ümit, "Ülkemizin tanıtımı, uluslararası platformlarda diplomatik haklılığımızın ifade edilmesi, demokrasimizin gelişmesi, vatandaşlarımızın en doğal hakkı olan bilgi edinmenin sağlanması noktasında, gazetecilik büyük fedakarlıklar ve mesuliyet gerektiren önemli bir meslektir. Haber niteliği taşıyan olayları basın ahlakı çerçevesinde özel hayata ve kişi haklarına saygılı, kamuoyuna doğru, eksiksiz, tarafsız ve süratle sunabilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin, zor ve riskli şartlarda günün her saatinde görevi başında olan basın mensuplarımızın gayreti ve özverili çalışmaları takdire değerdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlker Başbuğ Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kanye West Oğuzhan Koç Hülya Avşar Eser Yenenler
Spor Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Kaza Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu Valisi Ümit 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı yayımladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 16:34:36. #1.15#
title