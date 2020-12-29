Bolu Valisi sevindiren haberi böyle açıkladı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen yeni yasaklarla birlikte pozitif vakaların il genelinde yüzde 80 oranında düştüğünü açıkladı.

Bolu'da, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte pozitif hasta, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında düşüş meydana geldi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, tedbirlerin bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirterek, kurallara tam olarak uyulması gerektiğini söyledi. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen yasakların etkilerini açıklayan Vali Ümit, "İlimizde çok güzel gelişmeler. Entübe yüzde 27'nin üzerinde. Yoğun bakımda yüzde 30'un üzerinde. Hastane yatışları yüzde 40'ın üzerinde. Pozitif vakaların tespitinde yüzde 80'in üzerinde olumlu gelişmeler var. Yani bir önceki aya göre pozitif oranı yüzde 80 seviyesinde azaldı" dedi.

Bir önceki aya göre hastane yatışlarının yüzde 40 seviyelerinde azaldığını ifade eden Ümit, "Yoğun bakım ve entübe yatışlarında yüzde 30'a varan düşüşler var. Ama önceki aylardan gelen problemler nedeniyle hastalarımız devam ediyor. Kısacası tedbirler hayat kurtarıyor. Buna göre tedbirler bir tercih değil. Bir zorunluluktur. Tedbirlere tam olarak uyduğumuzda inşallah bu işi hep birlikte başaracağız" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı