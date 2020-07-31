Bolu Valisi Ahmeti Ümit Kurban Bayramı tedbirlerini denetledi Bolu Valisi Ahmet Ümit, Kurban Bayramı dolayısıyla alınan önlemler kapsamında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini görev yerlerinde ziyaret ederek denetlemede bulundu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Kurban Bayramı dolayısıyla alınan önlemler kapsamında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini görev yerlerinde ziyaret ederek denetlemede bulundu.

Vali Ümit, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever ve İl Emniyet Müdür Vekili Uğur Aykut ile D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu ile kentin önemli kara yolu güzergahlarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Ziyaretinde, görev başındaki personelin bayramını kutlayan Ümit, yapılan çalışmalar ile uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Vali Ümit, daha sonra seyahat eden araçları durdurarak vatandaşların bayramını da kutladı.

Vatandaşlara Bolu'da alınan önlemler hakkında bilgiler aktaran Ümit, yeni tip koranavirüs kapsamında alınan tedbirlere riayet edilmesini istedi.

Ümit, araçlardaki çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Vali Ümit, AA muhabirine, dünden itibaren 5 gün süresince devam edecek olan Kurban Bayramı güvenlik ve trafik tedbirlerinin devam ettiğini belirterek, "En önemli günlerden birisi arife günü yani dündü. Dün özellikle İstanbul istikametinden vatandaşlarımız Anadolu istikametine ciddi bir geçiş yaptı. Hamdolsun şu ana kadar önemli bir olayımız olmadı. İnşallah şu andan sonra da olmaz." şeklinde konuştu.

Bayramın birinci günü olan bugün de kurban kesimlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getiren Ümit, "Mezbahaneler ve kurban kesim yerleri daha önceden planlandı ve gerek din görevlileri gerekse veterinerler ve diğer görevliler tarafından tedbirler alındı. O ekipler de hepsi görevlerinin başında şu an kadar hiçbir önemli ya da önemsiz bir sorun bize intikal etmedi. Biz de gerekli yerleri dolaştık. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam eder." dedi.

Kaynak: AA