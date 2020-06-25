Bolu Valisi Ahmet Ümit: Vakalarda 3 misli artış var
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Bolu Valisi Ahmet Ümit: Vakalarda 3 misli artış var

BOLU Valisi Ahmet Ümit, Bolu'da koronavirüs vakalarının arttığını belirterek, "Türkiye genelinde pozitif vakaların en yüksek olduğu dönemlerde bile şimdiki kadar bizde pozitif vaka yoktu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit: Vakalarda 3 misli artış var
25.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:55

BOLU Valisi Ahmet Ümit, Bolu'da koronavirüs vakalarının arttığını belirterek, "Türkiye genelinde pozitif vakaların en yüksek olduğu dönemlerde bile şimdiki kadar bizde pozitif vaka yoktu. Ciddi olarak pozitif vakalarda artış var, 3 misli bir artış var" dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte koronavirüs süreciyle ilgili bilgiler verdi. Tüm dünyayı saran salgınla ilgili Bolu'da tedbir çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Vali Ümit, "Bolulu vatandaşlarımız maske ve sosyal mesafe konusunda fevkalede duyarlı hale geldi. Maske konusunu halen ihmal edenler var. Pazartesi günü itibarıyla maske konusunda denetimleri yoğunlaştırdık. Pazartesi 31 vatandaşımız, salı günü de 55 vatandaşımıza ceza yazıldı. Pazartesi günü 28 bin liranın üzerinde, salı günü yaklaşık 50 bin liranın üzerinde ceza yazıldı" dedi.

Vali Ümit, koronavirüs sonrası alınan tedbirlere tam anlamıyla uyulması gerektiğini söyleyerek, "Türkiye genelinde pozitif vakaların en yüksek olduğu dönemlerde bile şimdiki kadar bizde pozitif vaka yoktu. Ciddi olarak pozitif vakalarda artış var, 3 misli bir artış var. Her geçen gün virüs kendisini biraz daha hissettiriyor. Bunu özellikle vurgulamamız gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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