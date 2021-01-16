Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten yoğun kar yağışı uyarısı
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Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten yoğun kar yağışı uyarısı

16.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:42
Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten yoğun kar yağışı uyarısı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte bu akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte bu akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Vali Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam saatlerinde başlayacak yoğun kar yağışının, pazartesi sabahına kadar sürmesinin beklendiğini belirtti.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Ümit, "Olumsuz hava şartlarına karşı sürücüler başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın ve yetkililerin tedbirli ve dikkatli olmaları önemle rica olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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