Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten ramazan öncesi Kovid-19 uyarısı
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Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten ramazan öncesi Kovid-19 uyarısı

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten ramazan öncesi Kovid-19 uyarısı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok kalabalık ortamlardan bulaştığına dikkati çekerek, vatandaşları ramazanda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok kalabalık ortamlardan bulaştığına dikkati çekerek, vatandaşları ramazanda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Ümit, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte hızla artan Kovid-19 vakalarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından alınacak kararların hızla uygulanacağını belirtti.

Virüsü hala tam olarak yenemediklerini vurgulayan Ümit, "Bunu yenebilmemiz için hep birlikte mücadeleye katılacağız. Mücadelede sorumluluk alacağız. Tedbirlere tam olarak uyacağız." dedi.

Ramazanda teravihlerin birlikte kılınamayacağını hatırlatan Vali Ümit, "Toplu etkinlikler, iftar ve sahur programları yapamayacağız. Toplu olarak bir araya gelip herhangi bir eylemde ve uygulamada hangi amaçla olursa olsun bulunamayacağız. Bunlar gerçek." ifadesini kullandı.

Ümit, virüsün en çok kalabalık ortamlardan bulaştığına dikkati çekerek, "Kalabalıklardan mümkün olduğunca uzak duracağız. Ev ziyaretlerini ve misafir alışverişlerini mümkün olduğunca durduracağız, yapmayacağız. Maske, mesafe, hijyen ve toplu yerlerde bulunmama konusunda hep birlikte birbirimize saygımızın gereği üzerimize düşen görevi yapacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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