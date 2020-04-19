Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten "karantina iddiası"na yalanlama Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten "karantina iddiası"na yalanlama Açıklaması - Haber
Koronavirüs, Bolu, Kültür Sanat

Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten "karantina iddiası"na yalanlama Açıklaması

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle karantina uygulaması yapılan köy ve yerleşim yeri bulunmadığını bildirdi.

19.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 19.04.2020 09:58
Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle karantina uygulaması yapılan köy ve yerleşim yeri bulunmadığını bildirdi.

Vali Ümit, yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan, koronavirüs sebebiyle ilde "köy karantinası" uygulandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında il genelinde tedbirlerin en üst seviyede alındığını vurgulayan Ümit, "Bugün itibarıyla Bolu genelinde karantina altında herhangi bir köyümüz ve yerleşim yerimiz bulunmamakta. Bugüne kadar da herhangi bir karantina tedbiri almadık. Alınan tedbirlerin ciddi bir şekilde uygulanmasına devam edilmektedir. Vatandaşlarımızdan ricam, sosyal mesafe ve izolasyona harfiyen uymalarıdır çünkü koronavirüsü yenmemizin temel şartı devletimizin belirlediği tedbirlere hep birlikte tam olarak uymamızdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haber
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Tüm mahalleyi tedirgin eden olay! Toprak aniden çöktü, 15 metre oyuk oluştu Haber
Tüm mahalleyi tedirgin eden olay! Toprak aniden çöktü, 15 metre oyuk oluştu
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haber
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haber
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Haber
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Muhtar bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Haber
Muhtar bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük...
Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak 'Biz bize yeteriz' dedi
Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak "Biz bize yeteriz" dedi
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan 'Mercedes Kadir' hayatını kaybetti
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi
Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi
İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
2 aylık ev kirasını alamayan emlakçı, kiracısının eşyalarını kapı önüne koydu
2 aylık ev kirasını alamayan emlakçı, kiracısının eşyalarını kapı önüne koydu
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
Son dakika: CHP'li belediyenin yasaklanan ekmek dağıtımı uygulamasına AK Parti'den ilk yorum: Bunun adı paralel yapıdır
Son dakika: CHP'li belediyenin yasaklanan ekmek dağıtımı uygulamasına AK Parti'den ilk yorum: Bunun adı paralel...
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Hande Yener Yıldız Tilbe Mustafa Keser
Spor Falcao Fatih Terim Rüştü Reçber Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan İtalya Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten "karantina iddiası"na yalanlama Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 15:12:40. #1.15#
title