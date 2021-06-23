Bolu Valisi Ahmet Ümit, sazan balığı sağımı yaptı
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Bolu Valisi Ahmet Ümit, sazan balığı sağımı yaptı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sazan balığı sağımı yaptı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Gölköy Balıkçılık ve Ürünleri Üretim Tesisi'ni ziyaret eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, çizme ve önlük giyerek sazan balığı sağımı gerçekleştirdi.

Gölköy Balıkçılık ve Ürünleri Üretim Tesisi'ni ziyaret eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, çizme ve önlük giyerek sazan balığı sağımı gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı tesiste çalışmaları inceleyen Vali Ümit, AA muhabirine, kent genelindeki 34 üretim merkezinden en önemlisinin Gölköy Balıkçılık ve Ürünleri Üretim Tesisi olduğunu söyledi.

İşletmenin 7 milyon yavru balık üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Ümit, "Bu sayıyı 10 milyona kadar çıkaracak kapasitemiz var. Bunun hedefini Bakanlığımız belirliyor. Belirlenen hedefler çerçevesinde, burada çalışan 16 teknik personel tarafından üretim yapılıyor." dedi.

Vali Ümit, tesiste 400 anaç balığın olduğunu ifade ederek, "Burada 16 toprak havuz, 8 beton havuz, 16 küçük ve 4 büyük fiber tank bulunmakta. Buralarda anaç balıklar yetiştirilmekte. Daha sonra bu balıkların sağımları yapılmakta. Belirli büyüklüğe ulaşan balıklar, göller ve derelere bırakılmakta." diye konuştu.

Sazanın yanı sıra alabalık ve Mersin balığının da üretildiğini anlatan Ümit, "Tesiste bu yıl şu ana kadar toplamda 1 milyon yavru balık elde edildi. Bu yıl iki defa sağım gerçekleştirildi, iki defa daha yapılması beklenmekte. Bakanlığın belirlediği hedefe yıl sonuna kadar ulaşılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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