Bolu Valisi Ahmet Ümit personelle bayramlaştı
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Bolu Valisi Ahmet Ümit personelle bayramlaştı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, bayram tatilinin sona erdiği ilk mesai gününde valilik personeliyle bayramlaştı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit personelle bayramlaştı
27.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:20

Bolu Valisi Ahmet Ümit, bayram tatilinin sona erdiği ilk mesai gününde valilik personeliyle bayramlaştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak ve maske takılarak gerçekleşen bayramlaşma programına, Vali Ümit'in yanı sıra vali yardımcıları Ahmet Atılkan, İlhan Turgut, Çağlayan Kaya, birim amirleri ve personel katıldı.

Valilik personeli ile bayramlaşan Ümit, "Hiç alışık olunmayan tarzda ramazan ayı yaşadık. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadeleye entegre olarak ramazan ayımızı sükunetle geçirdik. Daha sonra da çok şükür bayramı idrak ettik. Ramazan Bayramımızı gönüllerimizde coşku ile geçirdik. Bu münasebetle geçmiş bayramınızı kutluyorum. Allah sağlık, sıhhat içerisinde sevdiklerimizle beraber nice bayramlara inşallah hep birlikte ulaşabilmeyi nasip eylesin." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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