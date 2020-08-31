Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi
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Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, tedbirlere uyulması konusunda denetimlerin kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

31.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:17

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, tedbirlere uyulması konusunda denetimlerin kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

Ümit, makamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 18 Ağustos'tan itibaren alınan kararla özellikle il dışından en çok ziyaretçinin geldiği Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerin, Hayat Eve Sığar (HES) koduyla yapılmaya başlandığını hatırlattı.

HES koduyla ilgili jandarma ve polis bölgesinde uygulamaların devam ettiğini belirten Ümit, "18 Ağustos'tan bu yana HES koduyla emniyet bölgemizde 41, jandarma bölgesinde 37 kişi olmak üzere toplam 78 vatandaşımız, karantina tedbirleri dahilinde evinde olması gerekirken yakalandı." dedi.

Ümit, bu kişilere idari para cezası uygulandığını aktararak, adli sürecin de işletileceğini kaydetti.

Toplu etkinliklerin takip edildiğini dile getiren Ümit, "18 Ağustos'tan bugüne, düğünler, toplamda 539 defa denetlenmiş. Düğünleri başından sonuna kadar takip eden ikişer kişilik, özel kıyafetli ekiplerimiz var. Herhangi bir ihlal tespit edildiğinde de bu iki personelimiz, emniyet ekiplerini arayarak bilgi veriyor. Onlar da gerekli işlemleri yapıyor. Maske, sosyal mesafe ya da hijyen kurallarında ihlal yapmışlarsa para cezası kesiliyor. Bunlar pozitif vaka ya da izolasyona tabilerse haklarında suç duyurusunda da bulunuluyor." diye konuştu.

Vali Ümit, cadde ve sokaklarda denetimlerin sürdüğünü vurgulayarak, "Sadece sokaklar değil, iş yerleri de denetleniyor. Bugüne kadar 2 bin 183 kişiye ceza yazıldı iş yerlerinde. Şimdiye kadar hiç uygulamadığımız bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bu şahıslar ya da iş yerleri birinci ikazlarını aldı. İkinci aşamada da bir para cezası daha yazacağız. Üçüncü kez olduğunda kesinlikle kapatma işlemi yapacağız. Dördüncü kez olduğunda ruhsat iptaline gideceğiz. İş yerlerimiz bu hususa dikkat etsin. İş yerlerinde maske ve mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldüğünde hem iş yeri sahibi hem de oradaki müşteri sorumlu tutulacak." ifadelerini kullandı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi

Kaynak: AA

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