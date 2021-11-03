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Bolu Valisi Ahmet Ümit, kalp ameliyatı oldu

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu Valisi Ahmet Ümit, kalp ameliyatı oldu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, başarılı kalp operasyonunun ardından taburcu olduğunu bildirdi.

İSTANBUL (AA) - Bolu Valisi Ahmet Ümit, başarılı kalp operasyonunun ardından taburcu olduğunu bildirdi.

Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Metropol Hastanesi'nde geçirmiş olduğum başarılı bir kalp operasyonunun ardından elhamdülillah şifa ile taburcu oldum. İnşallah kısa bir süre istirahatimi müteakip görevime döneceğim. Şifa veren rabbime şükürler olsun. Bu vesileyle başta doktorum olmak üzere bütün hastane personeline teşekkür ediyor, dualarını ve geçmiş olsun dileklerini esirgemeyen tüm dost ve Bolulu hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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