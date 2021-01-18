Bolu Valisi Ahmet Ümit'den sürücülere kar lastiği uyarısı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Kar lastikleri ciddi bir şekilde trafiğe olumlu katkı sağlıyor. Bütün vatandaşlarımızdan temennimiz o ki araçlarına mutlaka kar lastiği taksınlar." dedi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde karla mücadele eden karayolları ekiplerini ve Kaynaşlı Abant arasında bulunan 23 kilometrelik alanı 92 kamera ile izleyen Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'ni ziyaret eden Vali Ümit, Kontrol Merkezi Bakım İşletmesi Şefi Murtaza Beşiroğlu'nda karla mücadele çalışması hakkında bilgi aldı.

Vali Ümit, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışı başlamadan önce hazırlıkların tamamlandığını vurgulayarak, "Başlayan kar yağışı ile birlikte karayollarında bulunan altı şeflik ve bunlara bağlı ekiplerle sabah saatlerine kadar koordineli bir şekilde çalıştık. Bu çalışmalar gün boyunca da sürdü. İlimiz sınırları içerisinde hamdolsun kayda değer bir sorun yaşanmadı" dedi.

Trafikte kısa süreli aksamalar olduğunu da belirten Ümit, "Alınan tedbirlerle birlikte başka bir sorun yaşamadık bu saate kadar geldik." ifadelerini kullandı.

Vali Ümit, konuşmasında şunları kaydetti:

"Kar yağacak ve bizler de vatandaşların ulaşımlarını güvenli bir şekilde sağlayacağız. Sürücülerimize de önemli görevler düşmekte. Sürücülerimiz araçlarına bakım yaptırdıktan sonra yola çıksınlar. Kuralların getirdiği yükümlülükler neyse onu mutlaka taşımamız lazım. Bu bireysel değil, aynı zamanda toplumsal da bir sorumluluk. Sadece kendimizi değil, karşı taraftaki insanları da düşünmemiz gerekiyor. Her zaman tedbirli ve dikkatli olmamız gerekiyor."

Bölgede ekipler tarafından kar lastiği kontrollerinin yapıldığına işaret eden Vali Ümit, "Araçlarda kar lastiğinin olması lazım. Özel araçların da kar lastiklerimi takmalarını tavsiye ediyoruz. Kar lastikleri ciddi bir şekilde trafiğe olumlu katkı sağlıyor. Bütün vatandaşlarımızdan temennimiz o ki araçlarına mutlaka kar lastiği taksınlar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz