Bolu Valiliğinden "kuvvetli yağış" uyarısı Bolu Valiliği, kentte öğleden sonra etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak karşısında vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Bolu Valiliği, kentte öğleden sonra etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak karşısında vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden, oluşması muhtemel sel, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, çatı uçması, direk ve ağaç devrilmesi, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Özellikle hayvancılık ve zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların mümkün olmadıkça hayvanlarını dışarıya çıkarmamaları, dere yatağı ve menfez çevresinde ev, ahır, bağ, bahçe, zirai aletleri bulunanların da daha dikkatli olmaları belirtildi.

Ayrıca, ilgili kurumlarca menfez, köprü gibi yerlerde gerekli kontrollerin yapılması, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayarak vatandaşların mağdur olmamaları için tüm önlemleri almaları gerektiği de kaydedildi.

Yağış sonucu taşkın oluşması muhtemel menfez, köprü gibi yerlerde gerekli kontrollerin yapılması, özellikle bodrum katlarda, dere kenarlarında bulunan ev gibi yerlerde yaşayanların yine dere kenarlarındaki ahır ve ağılların sahiplerinin Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyarılması talimatının verildiği de belirtildi.

Öte yandan vatandaşların meteorolojik uyarı saatlerine dikkat ederek tedbirli olmaları ve mümkünse saat 12.00 itibariyle evlerinde kalmaları gerektiği de bildirildi.

Kaynak: AA