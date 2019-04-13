Bolu Valiliği: Vatandas¸larımızın Hakkının Yabancı Misafirlere Verildigˆi Soylemleri Doğru Değildir

BOLU Valiliği, CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'yabancı uyruklu kişilere ayni ve nakdi yardım yapılmaması' konusundaki talimatının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Bolu'da yaşayan yabancı uyruklu kişi sayısı ve yapılan yardımlar hakkında bilgiler verildi.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilip, mazbatasını alarak, göreve başlayan Tanju Özcan, kampanya dönemindeki vaatlerinden olan "Bolu Belediyesi'nden yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması" talimatını verdi.

Tanju Özcan'ın talimatıyla ilgili Bolu Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Son zamanlarda kamuoyunda, vatandas¸larımızı rahatsız eden, aynı zamanda vatandas¸larımız ile yabancı misafirlerimizi kars¸ı kars¸ıya getirebilecek birtakım so¨ylemler yer almakta veya yazılıp çizilmektedir. Suriyeli misafirlerimiz u¨zerinden hareketle ilimizde vatandas¸larımızın hakkının, hukukunun yabancı misafirlerimize verildigˆi yo¨nu¨nde so¨zler sarf edildigˆi go¨ru¨lmektedir. Bu so¨ylemler ve du¨s¸u¨nceler dogˆru degˆildir" denildi.

11 BİN 918 YABANCI UYRUKLU KİŞİ VAR

Bolu'da yaşayan yabancı uyruklu kişilerin sayısının da verildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kayıtlarımıza göre, Bolu il genelinde ikamet iznine sahip 2 bin 604, uluslararası koruma veya gec¸ici koruma kapsamında ise 9 bin 314 s¸ahıs olmak u¨zere toplam 11 bin 918 yabancı uyruklu s¸ahıs bulunmaktadır. 11 bin 918 kis¸inin, 6 bin 539'u Iraklı, 2 bin 379'u Suriyeli, bin 391'i Afganistanlı, 450'si I·ranlı, 109'u Tu¨rkmenistanlı, bin 50'si ise Azerbaycan, Tacikistan, Gu¨rcistan, Filistin, Rusya, Ukrayna ve digˆer u¨lkelerdendir. I·limizde kalan ve ihtiyac¸ sahibi olan misafirlerimize yapılan en önemli yardımlar Birles¸mis¸ Milletler Gıda Fonu tarafından finanse edilen 'Sosyal Uyum Yardımı' ve Yabancılara Yo¨nelik 'S¸artlı Egˆitim Yardım'larıdır. Bu yardımlar da, Aile C¸alıs¸ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıgˆı tarafından belirlenmis¸ (Tu¨rk vatandas¸larına uygulanan muhtac¸lık) s¸artlara uygun olmak kaydıyla valiligˆimizin kontrol ve koordinesinde yapılmaktadır. Bu kapsamda Sosyal Yardımlas¸ma Vakfı Mu¨tevelli Heyeti tarafından verilen 'Yardıma Muhtac¸tır' kararı u¨zerine Kızılay tarafından verilen 'Kızılay Kart' ile ve yine Kızılay tarafından dogˆrudan s¸ahısların hesabına(Birles¸mis¸ Milletler Gıda Fonu'ndan aktarılan o¨deneklerden) yatırılmaktadır. Sosyal Uyum Yardımı aylık kis¸i bas¸ı 120 TL olup, Bolu I·l genelinde halen 560 hanede, 3 bin 9 kis¸iye aynı s¸ekilde Birles¸mis¸ Milletler Gıda Fonu'ndan aktarılan o¨denekten yardım yapılmaktadır. Ayrıca, agˆır engelli(tam bakıma muhtac¸) bireyi bulunan ailelere de yine Birles¸mis¸ Milletler Gıda Fonu'ndan finanse edilen o¨denekten aylık 600 TL ek o¨deme yapılmaktadır. I·limizde bu s¸ekilde halen 33 şahıs (ailesi) yardım almaktadır. Şartlı Egˆitim Yardımı ise 35 TL ile 60 TL arasında o¨gˆrencinin okudugˆu okula go¨re degˆis¸mektedir. S¸artlı Egˆitim Yardımı da Kızılay Kart'la o¨denmektedir. Kararı Sosyal Yardımlas¸ma Vakfı Mu¨tevelli Heyeti vermektedir. I·htiyac¸ sahibi kis¸ilerin belirlenmesindeki kriterler Tu¨rk vatandas¸larına uygulanan kriterlerdir. Sonuc¸ olarak, ilimizde veya u¨lkemizde bulunan her yabancı, devletimizden yardım alıyor anlamına gelmemektedir. Devletimizin koydugˆu kurallar c¸erc¸evesinde muhtac¸ oldugˆu tespit edilen yabancılara yine devletimizin koydugˆu prensipler c¸erc¸evesinde gerekli yardımlar yapılmaktadır. Ancak bu yardımların kaynakları farklı olmaktadır. Yardım uygulaması bu s¸artlar altında yine devam edecektir."

Uluslararası I·s¸gu¨cu¨ Kanunu geregˆi, yabancıların 'C¸alıs¸ma I·zin Belgesi' olmadan çalışamadığı, aksi halde c¸alıs¸an yabancılar ile çalıştıran is¸verenler hakkında yasal yaptırımlar uygulandığı aktarılan açıklamada, "C¸alıs¸ma izin belgesi alabilmek ic¸in gerekli s¸artlar mevzuatta belirtilmis¸tir. Bu belgeleri verecek olan makamlar da bellidir. Belgeyi alanlar is¸ buldugˆu takdirde istedigˆi yerde, izin belgesi c¸erc¸evesinde c¸alıs¸ma hakkına sahiptir. Yabancı is¸c¸i c¸alıs¸tırma hakkı veya c¸alıs¸ma hakkı, uluslararası hukuk c¸erc¸evesinde 'mu¨tekabiliyet' esasına go¨re kullanılabilmektedir. C¸alıs¸ma izin belgesi veren makamlar, kanunlarımızın belirledigˆi s¸artları bilmek ve uygulamakla yu¨ku¨mlu¨du¨r. Toplumsal huzurun devamında, birlik ve beraberliğin önemini, her Bolulu hemşehrimin çok iyi bildiği konusunda hiçbir kuşku bulunmamaktadır. Ayrıca bahis konusu şahıslarla tarih boyunca zor şartlarda, her zaman birbirine yardımcı olmuş, aynı coğrafyayı paylaşan milletlerin evlatları olduğumuz hususu da gözönünde bulundurulmaktadır" ifadeleri yer aldı.

- Bolu

Kaynak: DHA