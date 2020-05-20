Bolu Valiliği'nden 'kısıtlama' açıklaması
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Bolu Valiliği'nden 'kısıtlama' açıklaması

BOLU Valiliği 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının detayları ile ilgili açıklama yaptı.

Bolu Valiliği'nden 'kısıtlama' açıklaması
20.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:13

BOLU Valiliği 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının detayları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada sokağa çıkma kısıtlaması öncesi açık olacak iş yerleri ile ilgili bilgiler verilirken, vatandaşlara izdihama neden olmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Bolu Valiliği'nden 23- 26 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;ihtiyaçların en çok temin edildiği işletmeler olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler 20-21-22 Mayıs Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 23.00'e kadar tüm vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir. Aynı işletmeler 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00- 17.00 saatlerinde 20 yaş ve altında olanlar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız hariç olmak üzere, yani 20- 65 yaş aralığında bulunan vatandaşlarımıza; araç kullanılmadan meskenlerine en yakın yerlerden alışveriş yapılmaları kaydıyla hizmet verebileceklerdir. Bu iş yerleri 24- 25-26 Mayıs Pazar, Pazartesi, Salı günleri tamamen kapalı olacaktır."FIRINLAR AÇIK OLACAKÖnceden belirlenen ekmek fırınlarının açık olacağının ifade edildiği açıklamanın son bölümü ise şu şekilde:

"23-24-25-26 Mayıs Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri önceden belirlenmiş ekmek fırınları ve bayileri açık olacak, ancak üretilen ekmeklerin dağıtımı ilgililerce sağlanacaktır. Yine 23-24-25-26 Mayıs Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri tatlı üretiminin yapıldığı ve satıldığı iş yerleri açık olacak, ancak tatlı satışı yapan bu iş yerleri sadece evlere servis şeklinde satış yapabileceklerdir. Vatandaşlarımızın belirtilen kısıtlamalar sebebiyle olumsuz etkilenmemeleri için 20-21-22 Mayıs Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri, belirli saatlere yoğunlaştırmadan, günün tamamını değerlendirerek alışverişlerini yapmaları, ihtiyaçlarını karşılamaları, herhangi bir izdiham ve mağduriyete maruz kalmamaları açısından önem arz etmektedir."


Kaynak: DHA

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