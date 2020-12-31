Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, açığa alındı
31.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:31
Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında açığa alındı.
Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında açığa alındı.
Bolu Valiliğinden alınan bilgiye göre, 28 Ağustos 2018'de Bolu Vali Yardımcılığı görevine atanan Çağlayan Kaya hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı.
Soruşturma kapsamında Kaya, görevinden uzaklaştırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder