Bolu Vali Vekili İlhan TURGUT'un

İnsanı geliştirdiği için en saygın ve kutsal meslek sayılan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Müreffeh bir toplum olabilmenin birinci koşulu, o ülkedeki bireylerin yaşamdaki tüm ahlaki değerler ile birlikte evrensel bilimsel bilgi düzeyine ve bilince sahip olmasıdır.

Bu sayede her bireyin vatana bağlılıkla birlikte yaşadığı toplumun hep ileri gitmesi yönünde çalışması için milli bilinç ile millet olabilmesi sağlanır. Öğretmenler bu anlamda toplumun gerçek mimarlarıdır.

Büyük Atatürk'ün tüm öğretmenlere yüklediği Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma sorumluluğunu üstlenmiş, her koşulda görev bilinciyle hareket eden ve bizleri yetiştirerek bugünlere getiren öğretmenlerimize hepimizin çok önemli vefa borcu bulunmaktadır.

Fedakar ve saygıdeğer öğretmenlerimizin öğretmenler gününü bir kez daha tebrik ediyor, Başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi de şükranla ve minnetle anıyorum.

İlhan TURGUT

Vali V.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet