Bolu Vali Vekili İlhan TURGUT'un

Türk milletinin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ebediyete uğurlanışının 83. yıldönümündeyiz.

Kurtuluş Savaşında, dahiyane önderliği ile tüm imkansızlıklara ve zorluklara rağmen Türk milletine kazandırdığı büyük zaferlerle ülkemizi işgalden kurtarmış olan Atatürk, tarihin en büyük liderlerindendir.

Sıfırdan, yokluktan, sefaletten müreffeh bir hukuk devleti kurabilen tek devlet adamıdır.

Bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler üstünde bir konuma getirmek en önemli görevimizdir.

Türk milletine yürekten büyük sevgi duyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, vatanı uğrunda canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bu 10 Kasım'da rahmet ve minnetle bir kez daha anıyoruz.

İlhan TURGUT

Vali V.

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