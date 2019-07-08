BOLU Uyuşturucu madde ve sahte parayla yakalandı

Uyuşturucu madde ve sahte parayla yakalandı

Bolu'da, bir firmada kuryelik yapan H.A.(31) gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve sahte para ele geçirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucu kentte bir firmada kuryelik yapan H.A.'nın evinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, H.A.'nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet 30-40 santimetre uzunluğunda kenevir bitkisi, 2 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ele geçirildi. Evde yapılan aramada ayrıca kenevir yetiştirmek için kurulan düzenekte florasan ampül, vantilatör, projektör gibi malzemeler ile 12 adet sahte 100 TL, 1 adet tabanca fişeği ve 1 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA