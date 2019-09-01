Bolu türkiye trial şampiyonası bolu'da start aldı
Türkiye Trial Şampiyonası Bolu'da start aldıBolu'da, 2019 Türkiye Trial Şampiyonası 4'üncü ayağı start aldı.
Türkiye Trial Şampiyonası Bolu'da start aldı
Bolu'da, 2019 Türkiye Trial Şampiyonası 4'üncü ayağı start aldı. Özel off-road araçları zorlu parkurda kıyasıya yarıştı.
2019 Türkiye Trial Şampiyonası 4'üncü ayak yarışları Çakmaklar mevkinde bulunan Köroğlu Motorsporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bolu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü tarafından organize edilen yarışlarda 2 ekip, 4 araçla kıyasıya yarıştı. Yarışçılar en fazla parkurun İtalyan Çukuru olarak bilinen noktasında zorlandı. Yarışların ilk etabı 12.30'da son buldu. Yarışların ikinci kısmı ise 15.00'da yeniden başlayacak.